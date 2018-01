Cannonball è il protagonista del nuovo promo di New Mutants

Lacontinua a promuovere New Mutants con la diffusione di nuovi promo esclusivi sui personaggi principali di questo nuovo cinefumetto targato Fox/. L'ultimo, almeno in ordine di tempo, è in calce alla notizia.

In attesa di un nuovo trailer ufficiale - rumoreggiato per questa settimana -, la Fox ha diramato in rete un nuovo promo da New Mutants incentrato sul personaggio di Sam Guthrie a.k.a. Cannonball, interpretato nel film dall'attore della serie tv di culto Stranger Things, Charlie Heaton. Come possiamo vedere dal promo, la pellicola sembra abbia rispettato in maniera più che fedele le origini del personaggio, legate alle miniere.

Il cast del cinefumetto include Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin/Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair/Wolfsbane), Charlie Heaton (Sam Guthrie/Cannonball), Henry Zaga (Roberto da Costa/Sunspot), Blu Hunt (Danielle Moonstar/Mirage) e Alice Braga (Dottoressa Cecilia Reyes).

La pellicola è diretta e co-scritta da Josh Boone, che cosi aveva parlato della pellicola in una recente intervista: "A questi ragazzi non potrebbe importare di meno di diventare X-Men. Sono cosi incasinati e gli sono capitate delle cose cosi orribili, che stanno cercando solo di capire come uscire da questa situazione. Abbiamo cercato di renderlo meno "X-Men" e fare un film incentrato sui personaggi e sulle performance degli attori protagonisti, e soprattutto più credibile e 'sui piedi per terra' delle altre pellicole sui mutanti della Marvel".