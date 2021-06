Cannes vs Netflix, ancora polemiche: perché i film della piattaforma non sono al festival?

Nella giornata di giovedì sono stati svelati i film dell'edizione 2021 del Festival di Cannes, che si svolgerà in presenza nel mese di luglio dopo che la pandemia aveva costretto al forfait nel 2020. Come negli ultimi anni, non mancano le polemiche tra l'organizzazione e Netflix. Sembra che la piattaforma streaming abbia declinato alcuni inviti.

Se il video di Nanni Moretti che canta Soldi di Mahmood ci ha rivelato che Tre Piani, il nuovo film del regista romano, sarà a Cannes 2021, il direttore del festival Thierry Frémaux ha raccontato di aver invitato sulla Croisette due attesi film Netflix, The Power of the Dog di Jane Campion e Blonde di Andrew Dominik. Sarebbero stati entrambi presentati fuori concorso in prima mondiale, ma lo streamer avrebbe rifiutato.

Tutto era cominciato nel 2017, quando due film Netflix, The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach e Okja di Bong Joon Ho, erano stati presentati in concorso a Cannes, scatenando una tempesta di polemiche. Il Festival decise così di emettere una regola secondo cui tutti i film che concorrono per la Palma d'Oro avrebbero dovuto uscire nelle sale cinematografiche francesi, escludendo di fatto Netflix dalla competizione.

"Il film di Paolo Sorrentino non è ancora pronto, anche se è bellissimo, l'ho visto" ha spiegato Frémaux parlando degli inviti fatti ai film Netflix al Festival. "Ho invitato quei film fuori concorso. Netflix non vuole venire a Cannes, ma li ho invitati comunque... È importante, non siamo noi che rifiutiamo i film di Netflix, è Netflix che non vuole o non può... Vogliono venire in concorso, ma i film del concorso devono essere distribuiti al cinema in Francia."