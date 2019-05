Cannes, Sylvester Stallone promette 'vendetta' in Rambo V e parla del nuovo

La giornata del 24 maggio a Cannes è dedicata a Sylvester Stallone e ai suoi 43 anni di carriera. Al Festival, dopo un assaggio in anteprima di Rambo 5 e una masterclass dell’attore, è in programma anche la proiezione della versione restaurata del primo Rambo, First Blood.

All’arrivo sulla Croisette Sylvester Stallone è stato accolto da una folla di fan degna di un Comic Con, e all’ingresso sul palco della sala Debussy ha risposto alla standing ovation che gli è stata tributata con un informale “Yo”. Ha poi parlato di Rambo 5, in uscita a settembre: sebbene non abbia mai amato i messaggi politici, la figura del suo John Rambo rappresenta un omaggio ai veterani. “In ogni film Rambo non torna mai a casa” ha spiegato Stallone, “è sempre nella giungla o in Afghanistan. Stavolta finalmente ci arriva, ma è come se non lo facesse. È lì, ma non c’è. Questo è ciò di cui parla la storia. Una volta uscito da casa, non ha più il controllo. È il mondo che lo controlla.”

L’attore si è poi soffermato sulle differenze i suoi personaggi più popolari, Rambo e Rocky. “Rambo fa i conti con il lato oscuro della natura umana con cui molti sono costretti a convivere. Rocky è un po’ diverso, è più ottimista” ha detto, “anche se in entrambi c’è del pessimismo e dell’ottimismo.”

Per quanto riguarda la saga pugilistica, Sylvester Stallone ha dichiarato di avere ancora “una grande idea” su Rocky, senza soffermarsi sui particolari. “Trova questo tizio, immigrato illegalmente, e poi diventa qualcosa di grosso” ha aggiunto tenendosi sul vago. Ha poi riflettuto sulla sua parabola professionale: da parcheggiatore a idolo delle folle. “La vita può cambiare così velocemente. Puoi avere 100 idee sbagliate e solo una giusta, ma è quella giusta che conta. I fallimenti ti rendono più saggio, i successi più stupido.”

