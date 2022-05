Cannes, Ruben Ostlund nella leggenda: solo 9 registi hanno vinto 2 Palme d'oro al Festival

I premi del Festival di Cannes 2022, com'è nella natura dei premi, stanno facendo discutere la comunità del cinema festivaliero dopo la sorprendente seconda Palma d'oro al regista svedese Ruben Ostlund: è una rarità nella storia, dato che solo nove registi finora erano riusciti nell'impresa.

Essendo uno dei premi cinematografici più prestigiosi e ambiti del mondo del cinema, è difficile che la Palma d'oro venga assegnata allo stesso regista più di una volta - e molti dei registi più famosi e acclamati della storia non ne hanno vinta neppure una. Ciononostante, 9 autori sono riusciti a fare il bis di Palme d'oro (dieci, se si conta il fatto che un posto della graduatoria è occupato da due fratelli), ritirando il premio per due diversi film in due diverse edizioni del Festival: scoprite quali sono nell'elenco qui sotto.

Alf Sjöberg (1946, 1951) Svezia - per i film Spasimo e La notte del piacere

Francis Ford Coppola (1974, 1979) Stati Uniti - per i film La conversazione e Apocalypse Now (che sarebbe tornato nell'edizione definitiva Apocalypse Now Final Cut)

Shōhei Imamura (1983, 1997) Giappone - per i film La ballata di Narayama e L'anguilla

Emir Kusturica (1985, 1995) Jugoslavia - per i film Papà è in viaggio d'affari e Underground

Bille August (1988, 1992) Danimarca - per i film Pelle alla conquista del mondo e Con le migliori intenzioni

Jean-Pierre e Luc Dardenne (1999, 2005) Belgio - per i film Rosetta e L'enfant

Michael Haneke (2009, 2012) Austria - per i film Il nastro bianco e Amour

Ken Loach (2006, 2016) Regno Unito - per i film Il vento che accarezza l'erba e Io, Daniel Blake

Ruben Östlund (2017, 2022) Svezia - per i film The Square e Triangle of Sadness

Conoscevate tutti i film vincitori e i registi pluripremiati a Cannes? Qual è il vostro preferito tra i titoli citati? Ditecelo nei commenti.