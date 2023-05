Cannes, Natalie Portman:'Dalle donne ai festival ci si aspetta un diverso comportamento'

Presente al Festival di Cannes per l'anteprima di May December, il nuovo film di Todd Haynes nel quale recita al fianco di Julianne Moore, l'attrice premio Oscar Natalie Portman ha sottolineato la differenza di trattamento che ancora oggi persiste, anche nei festival cinematografici, nei confronti di uomini e donne.

Dopo aver definito il festival un esempio di 'femminilità performante', in riferimento ai dettami sull'abbigliamento da indossare in occasione di questi eventi, Portman ha dichiarato:"Anche qui, i diversi modi in cui noi, in quanto donne, dovremmo comportarci a questo festival, anche rispetto agli uomini... come dovremmo apparire, come dovremmo comportarci. Le aspettative su di te sono sempre diverse. Colpisce il modo in cui ti comporti, se lo accetti o lo rifiuti. Sei definita dalle strutture sociali sui di te".



In May December Natalie Portman - che ha avanzato critiche a Léon, il suo primo film - interpreta un'attrice, Elizabeth, che si sposta nel Maine per conoscere e osservare da vicino Gracie (Julianne Moore), la donna che dovrà interpretare nel suo prossimo film e che anni prima è stata protagonista di una relazione con un uomo più giovane che ha suscitato scalpore mediatico. Nel periodo trascorso insieme tra Elizabeth e Gracie nascerà un rapporto piuttosto ambiguo.



Nel cast del film anche Cory Michael Smith e Charles Melton. Due settimane fa Natalie Portman espresse il proprio disappunto per la fine di Time's Up, affermando che la notizia le ha spezzato il cuore.