Cannes, Kate Beckinsale ricorda: 'Mi esplose il vestito, Keanu Reeves mi salvò'

A chi non è mai capitato di incappare in problemi di guardaroba nelle situazioni meno adatte? Tutti abbiamo dovuto affrontare emergenze di questo tipo, ma siamo sicuri che nessuno di noi si sia trovato in questa condizione poco prima di sfilare sul red carpet del Festival di Cannes! Fortuna che con la povera Kate Beckinsale ci fosse Keanu Reeves.

A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Cannes 2023, l'attrice ha infatti ricordato di aver beneficiato dell'assistenza del collega quando, nel lontano 1993, si trovò a temere di doversi presentare davanti a fan e fotografi letteralmente in mutande.

"Fun fact: avevo comprato quella tuta poco prima all'aeroporto e, quando entrai in macchina con Denzel e Pauleta Washington, tutti i bottoni sull'inguine saltarono. Non mi sembrava appropriato sfilare in biancheria intima, quindi andai nel panico. All'entrata del red carpet più importante della mia vita sussurrai a Keanu Reeves e Robert Sean Leonard quello che era successo. Nella foto io sto mantenendo il gherone frontale, mentre loro sostengono la parte di dietro. Leggende assolute che probabilmente non avevano neanche capito come fosse stato fisicamente possibile ciò e che neanche avevano mai sentito la parola gherone nella loro vita, ma che si fiondarono a soccorrermi senza fare domande" ha raccontato Beckinsale postando la foto incriminata su Instagram.

Tutto è bene quel che finisce bene, comunque... Anche se, quando hai un Keanu Reeves pronto a correre in tuo soccorso, uscirne bene è decisamente più facile! A proposito di red carpet, intanto: avete notato Tom Hanks furioso a Cannes 2023?