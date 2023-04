Cannes, Frémaux sull'assenza di Woody Allen:'La polemica avrebbe preso il sopravvento'

In una intervista rilasciata a Le Figaro, il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux, ha spiegato il motivo per il quale i film di Woody Allen e Roman Polański non sono stati selezionati per la manifestazione cinematografica. Il motivo è differente per i due registi, al centro di annose polemiche legate ad abusi.

"Il film di Polański [The Palace] non l'abbiamo visto. Woody Allen è un po' speciale, l'ho visto senza guardarlo. Il film non era un candidato. Sappiamo anche che se il suo film venisse proiettato a Cannes la polemica prenderebbe il sopravvento contro il suo film e contro gli altri film" ha spiegato Frémaux.



Woody Allen ha girato Coup de Chance a Parigi con attori del calibro di Melvil Poupad e Valérie Lemercier, con l'ausilio del direttore della fotografia Vittorio Storaro. L'ultima presenza di Allen al Festival di Cannes risale al 2016 con Café Society.



Nonostante le problematiche legate a Polański e Allen, Frémaux ha deciso di giudicare diversamente le questioni legate a Johnny Depp e alla regista Maïwenn; il loro film Jeanne du Barry aprirà il Festival di Cannes.

Depp è reduce da un lungo procedimento giudiziario con l'ex moglie Amber Heard mentre Maïwenn è stata citata in giudizio da un giornalista francese per aggressione.

Frémaux ha specificato che entrambi non sono stati legalmente incriminati per aver commesso un crimine e pertanto sono a pieno diritto selezionabili per il festival.



Su Everyeye potete scoprire tutti i film del Festival di Cannes 2023.