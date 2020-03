Cannes: per l'emergenza Coronavirus il Palais sarà messo a disposizione dei senzatetto

In settimana è arrivata la conferma che il Festival di Cannes 2020 è stato rinviato a giugno a causa della pandemia di Coronavirus, e mentre il contagio continua a diffondersi gettando ulteriori ombre su una possibile cancellazione definitiva, la Costa Azzurra si prepara a combattere il virus.

Sky TG 24 segnala che le autorità municipali hanno affermato che la sede del Festival, che solitamente ospita anche congressi e altri eventi artistici, è stata allestita per ospitare fino a cinquanta senzatetto, come "simbolo di solidarietà".

"Attualmente, la priorità è il confinamento delle persone e anche il confinamento dei più vulnerabili", ha dichiarato Dominique Aude-Lasset, vice-direttore generale dei servizi urbanistici di Cannes. "I letti, i pasti e anche le docce saranno messi a disposizione dei bisognosi, ovviamente in linea con le norme che regolano il distanziamento sociale durante il confinamento legato al virus in tutta la Francia. Saranno anche forniti dei televisori, mentre il controllo della temperatura e dei bagagli sarà effettuato all'ingresso", ha aggiunto Aude-Lasset.

Insomma, un'iniziativa davvero lodevole da parte dell'amministrazione, che sembra arrivare quasi in risposta alle recenti dichiarazioni di Spike Lee, che quest'anno sarebbe dovuto essere il primo presidente di giura di colore della storia del festival. "Tutti devono pregare, mettersi in ginocchio, pregare di uscire da tutto questo, trovare un vaccino, rimetterci in piedi - fisicamente, emotivamente e finanziariamente in tutto il mondo. Questo non è uno scherzo. Non è un film. Le persone stanno morendo", aveva dichiarato il regista.