Cannes, il direttore risponde a Adèle Haenel: 'Festival di stupratori? È in errore'

La polemica di quest'anno, a Cannes, è esplosa per bocca di Adèle Haenel: la protagonista di Ritratto della Giovane in Fiamme, che nei giorni scorsi ha annunciato il suo ritiro dall'industria cinematografica, ha infatti accusato l'organizzazione del Festival di essersi prodigata per difendere degli stupratori.

In apertura dell'edizione durante la quale verrà assegnata la Palma d'Oro alla Carriera a Michael Douglas, infatti, Haenel ha tirato in ballo nomi noti, oltre che per i loro meriti artistici, per delle vicende giudiziarie tristemente famose: "Si sono impegnati a proteggere i Gerard Depardieu, i Roman Polanski, i Dominique Boutonnats. [...] Si preoccupano del fatto che le vittime facciano tanto rumore, preferirebbero che sparissimo e morissimo in silenzio" sono state le parole dell'attrice.

Dura la replica di Thierry Fremeaux, direttore del Festival: "È stata piuttosto radicale, ma è una considerazione erronea. È una cosa fuori luogo. Non la pensava così quando venne a Cannes, a meno che non abbia sofferto di qualche incredibile dissonanza. Ora però parla in questo modo. La gente usa il Festival di Cannes per parlare dei problemi del mondo... Ma non sareste tutti qui a lamentarvi di non aver trovato i biglietti se pensaste che siamo tutti stupratori" sono state le sue parole. Sempre Thierry Fremeaux, a proposito di polemiche, ha parlato anche dell'assenza di Woody Allen a Cannes 2023.