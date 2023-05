Cannes, Brie Larson sul film di Johnny Depp: 'Non so se lo vedrò né come mi sentirò'

Il ritorno di Johnny Depp sulle scene con Jeanne du Barry non poteva passare inosservato, ed è quindi prevedibile che in questi giorni il dibattito al Festival di Cannes si stia incentrando anche su ciò: l'ultima a parlarne è stata Brie Larson, alla quale, in quanto portavoce di Time's Up, è stato chiesto se pensa di presenziare alla premiere.

Sulla scia di una polemica che ha già coinvolto Adèle Haenel e il direttore di Cannes Thierry Fremaux, Larson è dunque partita all'attacco del giornalista che ha voluto sollevare la questione, ribadendo di non aver ancora deciso se vedere o meno il film con protagonista l'attore recentemente interessato dalle ben note accuse di violenza domestica da parte di Amber Heard.

"Mi dispiace, ma non vedo la correlazione o il motivo per cui chiederlo a me specificamente. [...] Vedrete, immagino, se lo vedrò o meno. E non so come mi sentirò al riguardo" sono state le parole con cui Larson ha risposto, non poco stizzita, alla domanda/provocazione rivoltale durante la conferenza. Non trattandosi di un film in concorso, comunque, l'attrice di Captain Marvel non è ovviamente obbligata a presentarsi alla proiezione, nonostante il suo ruolo di giurata. A proposito di polemica sulla Croisette, intanto, Tinto Brass ha preso le distanze dalla nuova versione di Caligola.