Cannes 2023, ufficiale: Killers of the Flower Moon di Scorsese sarà presentato al festival

Dopo l'annuncio del periodo d'uscita al cinema, è stata ufficialmente confermata la presenza di Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, al prossimo Festival di Cannes, in programma da martedì 16 maggio a sabato 27 maggio. Le voci sulla presenza del film alla Croisette circolavano da diversi giorni.

Ambientato in una cittadina desertica dell'Oklahoma degli anni '20, Killers of the Flower Moon racconterà la storia di una brutale sequela di omicidi di membri nazione Osage, ricca di petrolio ed è basato sul best-seller di David Grann, trasposto al cinema da Eric Roth e dal regista, Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio ha definito il nuovo Scorsese un capolavoro e ora questa notizia non fa che accrescere l'attesa per il film.



In passato Scorsese ha accumulato diversi premi e riconoscimenti a Cannes, tra cui spiccano la Palma d'Oro a Taxi Driver nel 1976 e il premio al miglior regista per Fuori Orario un decennio dopo.

Secondo quanto riporta il sito del Festival di Cannes, Killers of the Flower Moon sarà presentato in anteprima mondiale sabato 20 maggio al Grand Théâtre Lumière.



Scorsese nel 1998 ha presieduto la giuria che ha consegnato la Palma d'Oro al regista greco Theo Angelopoulos per L'eternità e un giorno mentre quattro anni più tardi ha presieduto la giuria della Cinéfondation insieme ad Abbas Kiarostami.



A questo punto è confermato che Killers of the Flower Moon sarà il film più costoso a Cannes che sia mai stato inserito in Concorso.