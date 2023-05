Cannes 2023, standing ovation per Johnny Depp e il film d'apertura Jeanne du Barry

Johnny Depp ha ricevuto una standing ovation al Festival di Cannes 2023 nella serata d'apertura di martedì con la première del suo nuovo film da protagonista Jeanne du Barry, diretto da Maïwenn. Le immagini che circolano sui social mostrano un Depp visibilmente commosso e quasi in lacrime mentre riceve gli applausi del pubblico.

La star americana, che ha interpretato Re Luigi XV nel film, ha salutato i fan dal balcone del Palais Theatre, mentre la stessa regista del film ha reagito commossa al responso positivo del pubblico.



"Voglio condividere questo momento con il mio compagno, con il mio produttore, con Le Pacte" ha dichiarato a Variety, sottolineando la difficoltà di finanziare il progetto.

Jeanne du Barry narra le vicende di Jeanne Vaubernier, una donna della classe operaia nella Francia del XVIII secolo che scala i gradini della società per diventare l'amante del Re Luigi XV.



Si tratta del primo progetto cinematografico di Johnny Depp dopo la vittoria nel processo contro Amber Heard, l'ex moglie con la quale l'attore si è trascinato in una lunga sequela giudiziaria conclusa lo scorso anno.

Thierry Frémaux, direttore del Festival di Cannes, ha commentato così la discussa presenza di Depp sulla Croisette:"Non conosco l'immagine di Johnny Depp negli Stati Uniti. A dirvi la verità, nella mia vita, ho solo una regola: è la libertà di pensare, la libertà di parola e di agire all'interno di un quadro di legalità".



Nel frattempo è partito l'hashtag in sostegno di Amber Heard proprio in questi giorni nei quali Depp si trova a Cannes.