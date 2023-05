Cannes 2023, Scarlett Johansson sul red carpet: tutto pronto per Asteroid City

La bellezza di Scarlett Johansson ha illuminato il red carpet del Festival di Cannes 2023 per la premiere di Asteroid City, la nuova commedia di Wes Anderson.

L'attrice è apparsa sul red carpet in un vestito rosa satinato e rossetto rosso insieme al cast stellare di Asteroid City, presentato in anteprima a Cannes come anticipato qualche tempo fa. Nel nuovo film a tinte pastello di Anderson, Scarlett Johansson vestirà i panni di una famosa attrice che si è persa nel deserto, proprio nei pressi dell'omonima fittizia città americana che da il titolo al film. La donna si ritroverà nel bel mezzo di una convention degli Stargazers con la figlia, ammaliando Jason Schwartzman, un fotografo di guerra appena diventato vedovo con quattro figli a carico.

Per Asteroid City, Wes Anderson ha riunito tutti i divi di Hollywood che potreste mai immaginare come mostrano le immagini ufficiali del trailer di Asteroid City per un film senza precedenti. Oltre Scarlet Johansson, infatti, il cast vanta attori dal calibro di Jason Schwartzman, Tom Hanks, Tilda Swinton, Adrien Brody, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeffrey Wright, , Bryan Cranston, Edward Norton, , Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, , Hong Chau, , Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum, Sophia Lillis, Fisher Stevens, Ethan Josh Lee, Grace Edwards, Aristou Meehan, Rita Wilson, Jarvis Cocker e Bob Balaban.

Asteroid City arriverà nelle sale italiane il 14 settembre 2023.