Cannes 2023, presentato Club Zero nuovo film con Mia Wasikowska

Club Zero sarà uno dei film presentati al Festival di Cannes 2023. Protagonista è Mia Wasikowska che veste i panni di una insegnante di un collegio con metodi anticonvenzionali. La pellicola diretta da Jessica Hausner è in competizione, segnando un record di donne presenti in concorso.

Il film mette al centro l'importanza degli ideali della gioventù e di come il loro modo di vivere possa essere messo in discussione da qualcuno che possono vedere come un mentore. Insomma, una figura capace di indirizzarli e di comprendere i loro dubbi. Il film mette in crisi lo stigma del cibo e delle abitudini alimentari che dovrebbero essere indirizzate in base alla necessità dei singoli individui. Non sarà l'unico film a Cannes a fare critica sociale ma è quello che, probabilmente, ha l'obiettivo di parlare ai giovani.

In occasione dell'arrivo al festival del film è stata presentata una clip esclusiva e la regista ha parlato di quanto sia stato d'ispirazione lavorare con un'attrice come Mia Wasikowska. Mentre Cannes viene messo in crisi dall'hashtag pro-Amber Heard, la regista austriaca ha parlato della prima volta che ha avuto modo di vedere l'attrice australiana su schermo rimanendo immediatamente colpito dal suo talento. "Ero totalmente affascinata da lei. Era molto giovane allora, 16 o 17 anni, ed era così interessante e magnetica e molto, molto speciale, e ho sentito che c'era un forte potere che proveniva da lei come attrice. Da allora, ho visto tutto o molte cose in cui è apparsa, e non avrei mai osato chiederle di essere nel mio film" ha raccontato.

Sempre durante la rassegna Tinto Brass ha criticato la nuova versione di Caligola che verrà proiettata a Festival di Cannes.