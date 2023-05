Cannes 2023, tutti i premi assegnati: ecco i vincitori della kermesse francese

Come ogni anno, il Festival di Cannes è giunto alla sua giusta conclusione. Mai come quest'anno è stato una finestra non solo verso il cinema d'autore ma anche del mondo dei blockbuster. Insomma, Cannes sembra essersi aperta un pò di più a quei film accessibili a tutti e capaci di arrivare a tutti.

Quest'anno erano 21 i film in gara con un record di 7 donne tra le registe. Ha parlato della questione anche Natalie Portman che ha detto la sua di su come le donne dovrebbero essere rappresentate ai festival. I film italiani in concorso erano solo tre e nessuno ha ottenuto il riconoscimento tanto sperato. A quanto pare le pellicole provenienti dall'Italia non sono state apprezzate in modo adeguato nonostante la critica li abbia mediamente apprezzati. Si è appena conclusa la cerimonia di premiazione del Festival di Cannes 2023, confermando le tendenze del cinema autoriale di quest'anno.

Palma d'Oro : “Anatomy of a Fall”,

: “Anatomy of a Fall”, Gran Premio Justine Triet “The Zone of Interest”,

Justine Triet “The Zone of Interest”, Premio della Giuria Jonathan Glazer “Fallen Leaves”, Aki Kaurismaki

Jonathan Glazer “Fallen Leaves”, Aki Kaurismaki Miglior Regista : Tran Anh Hung, “The Pot-au-Feu Miglior

: Tran Anh Hung, “The Pot-au-Feu Miglior Miglior attore : Koji Yakusho, “Perfect Days”

: Koji Yakusho, “Perfect Days” Migliore attrice : Merve Dizdar, “About Dry Grasses”

: Merve Dizdar, “About Dry Grasses” Miglior sceneggiatura : Sakamoto Yuji, “Monster”

: Sakamoto Yuji, “Monster” Camera d'Or (miglior opera prima): “Inside the Yellow Cocoon Shell,” Phan Thien An

Premi cortometraggi:

Cortometraggio Palma d'oro : “27”, Flora Ana Buda

: “27”, Flora Ana Buda Menzione speciale : “Far”

Nel frattempo Harrison Ford è stato premiato al Festival di Cannes con la palma d'onore, suscitando una profonda emozione nella platea. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!