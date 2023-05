Cannes 2023, Michael Douglas riceve la Palma d'Oro: 'Sono più vecchio del Festival'

C'è un momento in cui, dopo anni di carriera ad altissimi livelli, si smette di essere un semplice attore e si assurge al grado di vera e propria istituzione: Michael Douglas ha varcato quella soglia ormai da un bel po' di tempo, e la Palma d'Oro ricevuta al Festival di Cannes poche ore fa non è altro per lui che il più giusto dei riconoscimenti.

Durante l'edizione in corso del Festival che ha riservato una standing ovation a Johnny Depp per il suo ritorno sulle scene con Jeanne du Barry, infatti, un emozionato Michael Douglas ha ritirato la Palma d'Oro d'onore per i 50 anni di carriera, commentando il riconoscimento con alcune parole colme tanto d'ironia quanto di gratitudine.

"Dannazione, sono più vecchio del Festival" ha esordito Douglas, che ha poi proseguito non nascondendo gli occhi lucidi: "È un piacere venire qui, tra tutte queste persone che vengono per amore del cinema. Abbiamo avuto una epidemia terribile, come una guerra, e tutti voi, la folla di questo festival ci dimostra che il cinema può trascendere i limiti e unire gli esseri umani, tutto il mondo è qui, ed è un privilegio essere tra voi". Riconoscimenti a parte, intanto, a Cannes c'è stato spazio anche per il ritorno delle polemiche su Amber Heard.