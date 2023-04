Cannes 2023, Ken Loach annuncia il ritiro: 'Questo potrebbe essere il mio ultimo film'

Il regista inglese Ken Loach, particolarmente legato al Festival di Cannes, ha annunciato che il suo prossimo film The Old Oak, sarà probabilmente l'ultimo. Il cineasta, ormai 86enne, ha parlato di come l'avanzare dell'età gli causerebbe non pochi problemi nella realizzazione di un prossimo film.

Il suo prossimo film sarà presentato in concorso e racconterà una storia di un pub nel nord dell'Inghilterra in una piccola colonia mineraria. Loach ha vinto la Palma d'Oro due volte e ha ottenuto durante la sua lunga carriera numerosi premi speciali e riconoscimenti in giro per il mondo. Proprio per questo motivo continua ad essere particolarmente legato al Festival. Insieme a lui sarà presente a Cannes anche Marco Bellocchio con il suo nuovo film Rapito che per anni era stato legato a Steven Spielberg.

Loach ha ufficialmente annunciato che The Old Oak sarà, probabilmente il suo ultimo film. "I film richiedono un paio d'anni e io avrò quasi 90 anni. E le forze diminuiscono. La mia memoria a breve termine va e viene e la mia vista fa un pò schifo, quindi è piuttosto complicato" ha spiegato, parlando di come la sua decisione sia principalmente a motivi di salute. Questo però, secondo quanto riportato dall' Hollywood Reporters non limiterebbe il regista ad essere disponibile per girare un documentario.

Nel frattempo a Cannes 2023 sarà presentato anche Killers of the Flower Moon nuovo film di Martin Scorsese che arriverà a fine anno al cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!