Cannes 2023, parte l'hashtag #CannesYouNot in sostegno di Amber Heard

Non c'è Festival di Cannes senza polemica, ma quest'anno la cosa sta davvero sfuggendo di mano: l'edizione 2023 della manifestazione sta facendo parlare di sé più per questioni extra-cinematografiche che per i film in gara, ed essendoci di mezzo Johnny Depp sappiamo bene quanto le cose di cui parlare non manchino di certo.

Mentre Brie Larson risponde piccata a chi le chiede se vedrà il film con l'ex-star di Pirati dei Caraibi (Jeanne du Barry sarà presentato non in gara durante il Festival), ad attirare l'attenzione sui social è infatti l'hashtag #CannesYouNot lanciato dalla giornalista Eve Barlow, nota attivista e grande amica di Amber Heard.

L'accusa è facile da intuire: l'hashtag punta infatti il dito contro l'organizzazione del Festival di Cannes che, citando le parole di Barlow stessa, sarebbe "fiera della propria storia di supporto offerto a stupratori e molestatori. [...] Più le cose cambiano, più loro restano uguali". #CannesYouNot ha ovviamente subito fatto rumore sui social, e non è difficile in queste ore imbattersi in qualche post a tema su account da sempre schierati dalla parte di Amber Heard. Vedremo se i diretti interessati avranno qualcosa da dire al riguardo! A proposito di polemiche, intanto, Thierry Fremaux ha risposto ad Adele Haenel e alle sue accuse all'organizzazione di Cannes.