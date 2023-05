Cannes 2023, Harrison Ford premiato con la Palma d'onore!

Harrison Ford ha ricevuto la Palma d'Oro onoraria al Festival del Cinema di Cannes prima della proiezione di Indiana Jones e il quadrante del destino. Il riconoscimento è arrivato dopo tantissimi anni di carriera sia tra il mondo del cinema d'intrattenimento che più autoriale.

Ford si unisce a un elenco di vincitori della Palma d'onore che include Ingmar Bergman, Jane Fonda, Clint Eastwood, Agnes Varda, Jeffrey Katzenberg e Tom Cruise che ha ricevuto la Palma d'onore durante l'anteprima di Top Gun: Maverick lo scorso anno. Il discorso di Ford ha colpito tutti sia per la sua sincerità che per il modo in cui l'attore si è mostrato, forse per la prima volta, sensibile e aperto ad esprimere le proprie emozioni.

Michael Douglas ha ricevuto a Cannes 2023 la Palma d'Oro aggiungendosi ai premi consegnati quest'anno. "Dicono che quando muori, vedi la tua vita lampeggiare davanti ai tuoi occhi. Ho appena visto la mia vita lampeggiare davanti ai miei occhi", ha detto Ford durante il suo discorso di ringraziamento "Gran parte della mia vita, non tutta" ha esclamato ironicamente parlando della sua carriera e del modo in cui l'ha vissuta.

Nel frattempo il film d'apertura con Johnny Depp ha ricevuto una standing ovation a Cannes 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!