Cannes 2023, cosa ne pensa Paul Dano dello sciopero degli sceneggiatori?

Lo sciopero degli scrittori di Hollywood ha gettato un enorme polverone sull'intera industria cinematografica Hollywoodiana, al punto da non venire tralasciato neanche durante la nuova edizione del Festival di Cannes 2023.

Durante la recente conferenza stampa al Festival di Cannes 2023 infatti, i giurati non hanno mancato di rispondere alle domande postegli sull'argomento, alcuni anche con risposte parecchio sagaci.

Tra questi Paul Dano, la cui risposta gli è valsa l'applauso dei giornalisti in prima persona, l'attore ha detto: "Mia moglie sta attualmente manifestando con mio figlio di sei mesi in braccio".

"Sarò lì anche io quando tornerò a casa, pronto a lottare per ciò che è giusto".

Dano è anche sceneggiatore e regista, il suo film Wildlife è stato presentato a Cannes 2018.

Insieme all'attore anche il regista di Triangle of Sadness, Ruben Ostlund, ha elogiato lo sciopero, visto da lui come un mezzo per rivoluzionare in meglio la professione.

"Penso sia fantastico affrontarlo con un forte senso di comunità, in modo da riuscire a combattere. Penso che sia così che puoi cambiare le cose. Sicuramente". ha detto Ostlund.

Tuttavia è stato riferito che non ci sarà da aspettarsi alcuna manifestazione dei WGA durante l'attuale edizione di Cannes. Il capo della polizia locale ha infatti annunciato il divieto assoluto di qualsiasi protesta per tutta la durata del festival.

