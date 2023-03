Cannes 2023, per la prima volta dal 2008 un film animato in concorso: sarà Hayao Miyazaki?

Nuove indiscrezioni dal Festival di Cannes, dopo le voci che danno per certa la presenza di Oppenheimer di Christopher Nolan: a quanto pare, infatti, Cannes 2023 includerà nel suo concorso ufficiale un misterioso film d'animazione, cosa rarissima per la Croisette.

L'ultima volta che un film animato ha gareggiato a Cannes nella competizione ufficiale in lizza per l'ambita Palma d'oro, infatti, è stata nel 2008 con Valzer con Bashir di Ari Folman. Ma in generale il Festival di Cannes raramente ha ospitato film d'animazione in concorso: oltre a Valzer con Bashir, in passato è accaduto pochissime altre volte, con Dumbo, Peter Pan, Persepolis, Shrek e Ghost in the Shell 2: Innocence. Si tratterà dunque indiscutibilmente di un evento, motivo per il quale tutti gli occhi in queste ore sono puntati sull'attesissimo How do you live di Hayao Miyazaki.

Al momento non è dato sapere quale sarà questo misterioso film d'animazione accolto in concorso a Cannes, ma possibile che il direttore artistico del Festival Thierry Fremaux sia riuscito a convincere Miyazaki a far debuttare il suo ultimo film a Cannes? Molte voci di corridoio avevano parlato di un'assenza di How do you live dalla Croisette per un debutto domestico in Giappone e poi una eventuale premiere internazionale a Venezia, ma considerata la storica reticenza di Cannes ad accogliere film d'animazione in concorso è lecito pensare che qualcosa possa essere cambiato: chi se non Miyazaki, del resto, meriterebbe un così illustre palcoscenico? Altri film animati papabili per questa selezione potrebbero essere il tanto chiacchierato They Shot the Piano Player di Fernando Trueba e Javier Mariscal o forse Elemental della Pixar, ma di certo portare Miyazaki sul tappeto rosso sarebbe un colpo senza pari.

Staremo a vedere: di certo, queste indiscrezioni faranno contento Guillermo Del Toro, che dopo aver vinto agli Oscar 2023 ha chiesto all'industria del cinema di non snobbare mai l'animazione. Che Cannes sia pronto a rispondere all'autore messicano?