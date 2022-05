Cannes 2022: ecco l'elenco completo di tutti i vincitori di questa 75ª edizione

Come tutti gli eventi cinematografici degli ultimi tempi, anche Cannes ha subito l'influenza dei nefasti avvenimenti ucraini e dopo aver bandito i giornalisti russi e aver permesso a Zelensky di parlare alla cerimonia d'apertura, il Festival ha designato tra non poche i suoi vincitori.

Palma d'Oro al Miglior film: Triangle Of Sadness (Sans Filtre) di Ruben Östlund;

Grand Prix: ex aequo tra Close di Lukas Dhont e Stars At Noon di Claire Denis;

Premio della giuria (Prix de Jury): ex aequo tra Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen e EO di Jerzy Skolimowski;

Migliore attore: Song Kang-Ho per Broker di Kore-Eda Hirokazu;

Migliore attrice: Zar Amir Ebrahimi per Holy Spider (Les Nuits De Mashha) di Ali Abbasi;

Miglior regia (Prix de la mise en scéne): Park Chan-Wook per Heojil Kyolshim (Decision To Leave);

Premio per il 75esimo anniversario: Tori et Lokita di Jean-Pierre & Luc Dardenne;

Miglior sceneggiatura (Prix du scénario): Boy From Heaven (Walad Min Al Janna) di Tarik Saleh;

Palma d'Oro alla carriera: Forest Whitaker;

Palma d'Oro d'Onore: Tom Cruise;

Palma d'Oro al Miglior Cortometraggio: The water murmurs di Jianying Chen;

Menzione speciale al cortometraggio: Lori de Abinash Bikram Shah;

Menzione Speciale per un'opera prima: Plan 75 di Hayakawa Chie;

Caméra d'Or (miglior opera prima): War Pony di Riley Keough e Gina Gammell.

I premi per la la sezione Un Certain Regard 2022 invece, sono stati annunciati alcune ore prima della cerimonia di premiazione finale. La giuria presieduta da Valeria Golino e composta da Debra Granik, Joanna Kulig, Benjamin Biolay e Edgar Ramirez ha assegnato:

Premio Un Certain Regard: The Worst Ones di Lise Akoka & Romane Gueret;

Premio della Giuria: Joyland di Saim Sadiq;

Miglior Regia: Alexandru Belc per Metronom

Migliori interpreti: Vicky Krieps per Corsage e Adam Bessa per Harka;

Miglior Sceneggiatura: Mediterranean Fever di Maha Haj;

Premio "Coup de cœur": Rodéo di Lola Quivoron.