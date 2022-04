Cannes 2022, clamoroso: David Lynch ha pronto un film 'segreto' che debutterà al Festival

Non solo Tom Cruise e Top Gun Maverick al Festival di Cannes: secondo diverse indiscrezioni arrivate da più parti, infatti, David Lynch avrebbe pronto un film girato in segreto che sarà presentato in anteprima durante la prossima Croisette.

A sedici anni dal suo ultimo lungometraggio Inland Empire, e a cinque anni dalla terza stagione di Twin Peaks, che vide Lynch alla regia di tutti e 18 gli episodi e che venne presentata proprio a Cannes nel 2017, il regista a quanto pare ha preparato un ritorno in grande stile, e soprattutto a sorpresa: dopo il brusio dei giorni scorsi, Variety ha apparentemente confermato in queste ore che David Lynch presenterà in anteprima un nuovo film al Festival di Cannes.

Sul progetto chiaramente non si sa nulla, ma in base alle prime informazioni la storica collaboratrice del regista Laura Dern apparirà in un cameo o al massimo in un ruolo di supporto; inoltre, fanno parte del cast anche altri 'habitué' della filmografia di Lynch, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli. Inoltre, nel programma ufficiale di Cannes dovrebbero far parte anche il nuovo film di David Cronenberg Crimes of the Future e perfino Lightyear, il nuovo lungometraggio animato della Pixar incentrato sull'astronauta le cui gesta avrebbero ispirato la creazione del pupazzo della saga di Toy Story Buzz Lightyear.

Naturalmente vi terremo aggiornati su questo misterioso nuovo film di David Lynch, dunque continuate a seguirci.