Cannes 2022, si aprono le danze: alla cerimonia di apertura interviene anche Zelensky

La 75esima edizione del Festival di Cannes si è aperta ufficialmente con la cerimonia di apertura di ieri. Tante le celebrità che hanno sfilato sul red carpet, ma l'highlight della serata è stato sicuramente il discorso del Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che è apparso in video per parlare al pubblico del Palais.

Prima del discorso del Presidente ucraino, la Mistress of Ceremonies Virginie Efira aveva osservato che nella 75a edizione di Cannes "i registi ucraini, i registi dissidenti russi hanno il loro posto perché ci sono realtà che schiacciano tutti e si impongono su di noi, e ci sono voci che dobbiamo ascoltare". Un messaggio importante, arricchito in seguito dalle parole di Zelensky che ha affermato che "il cinema non deve restare muto" davanti a quanto sta accadendo.

Come sappiamo la delegazione russa è stata bandita da questa edizione del Festival proprio per ragioni politiche. Una decisione che fa capire da che parte sta l'Europa, ma non basta. Infatti il cinema secondo Zelensky deve essere attivo nel denunciare, così come fece Chaplin con Il Grande Dittatore nel 1940. "Non ha distrutto il vero dittatore [Hitler], ma grazie a questo film il cinema non è stato muto", ha detto il Presidente ucraino.

Ha poi proseguito, parlando di ciò che sta accadendo nel Paese. "Centinaia di persone muoiono ogni giorno [a causa della Guerra Ucraina-Russia]. Non si alzeranno dopo l'ultimo applauso… Il cinema starà muto o ne parlerà? Se c'è un dittatore, se c'è una guerra per la libertà, ancora, tutto dipende dalla nostra unità. Il cinema può restare fuori da questa unità? Abbiamo bisogno di un nuovo Chaplin che dimostri che, ai giorni nostri, il cinema non resta muto. [...] Io dico a chiunque mi stia ascoltando: non disperate. L'odio alla fine scomparirà e i dittatori moriranno. Dobbiamo vincere questa battaglia e abbiamo bisogno del cinema per garantire che questa fine sia sempre dalla parte della libertà".