Cannes 2021, a Marco Bellocchio la Palma d'Oro alla carriera: presentato un nuovo film!

Sono stati recentemente svelati i film dell'edizione 2021 del Festival di Cannes, e nella giornata di martedì l'organizzazione della rassegna ha annunciato la seconda Palma d'Oro alla carriera che sarà assegnata nella serata finale. Oltre a Jodie Foster, infatti, sarà premiato anche il regista Marco Bellocchio.

L'edizione 2021 del Festival di Cannes, in cui non ci saranno film Netflix, si svolgerà dal 6 al 17 luglio. Marco Bellocchio, che ha portato sulla Croisette film come La Balia, Vincere, L'Ora di Religione e il più recente Il Traditore, presenterà anche, nella sezione Cannes Premiere, il suo nuovo film, Marx può aspettare.

Si tratta di un documentario in cui il regista affronta un tema dolorosamente personale, quello del suicidio di suo fratello gemello, all'età di 29 anni. Una tragedia familiare da cui forse Bellocchio non si è mai completamente ripreso. Marx può aspettare sarà presentato venerdì 16 luglio, in occasione di un incontro col pubblico nell'ambito del ciclo Rendez-vous avec...

"Marco Bellocchio ha sempre messo in discussione istituzioni, tradizioni, storia intima e collettiva" ha dichiarato Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes. "Con ognuna delle sue opere, quasi involontariamente, almeno il più naturalmente possibile, ha rivoluzionato l'ordine stabilito."

"Dopo i suoi amici registi Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira o Agnès Varda, siamo orgogliosi di premiare uno dei grandi maestri del cinema italiano" ha aggiunto Thierry Frémaux, Delegato Generale. "È un regista, un autore e un poeta. Onorarlo con una Palma d'onore è inevitabile, un gioco da ragazzi per tutti coloro che ammirano il suo lavoro."