Cannes 2021, i film di Wes Anderson e Paul Verhoeven presentati al festival

Il direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, ha confermato che l'ultimo film di Wes Anderson, The French Dispatch, e Benedetta, dramma di Paul Verhoeven, saranno in selezione alla kermesse francese di quest'anno. Come riportato dal blog Rappler.com, Frémaux ha rilasciato le dichiarazioni durante una sessione di Q&A.

"Non vi dirò nessun titolo tranne che tutti sappiamo essere già stati selezionati dall'anno scorso, inclusi Wes Anderson (The French Dispatch) e Paul Verhoeven (Benedetta). Torneranno nella Selezione Ufficiale" ha dichiarato Frémaux.



The French Dispatch proporrà una raccolta di storie tratte dall'ultimo numero di una rivista americana pubblicata in una cittadina francese immaginaria del XX secolo. Nel cast nomi illustri quali Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

In attesa del film potete gustarvi il trailer di The French Dispatch, pronto ad essere proiettato al Festival di Cannes.

Benedetta di Paul Verhoeven racconta la storia di una suora del XVII secolo che soffre d'inquietanti visioni religiose. Nel cast Virginie Efira, Charlotte Rampling e Lambert Wilson.

Il film di apertura sarà Annette di Leos Carax, primo film in lingua inglese del regista di Holy Motors.



Spike Lee è il presidente di giuria e l'edizione si svolgerà dal prossimo 6 luglio. La selezione dei film verrà annunciata il 27 maggio. Nel 2020 Cannes venne cancellato a causa del Coronavirus.