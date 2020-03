Cannes 2020, si fa avanti YouPorn: 'Possiamo trasmettere noi la diretta'

In attesa di nuovi aggiornamenti sul Festival di Cannes, vi segnaliamo quella che Adrian Lyne definirebbe una proposta indecente: la piattaforma YouPorn, nota in tutto il mondo per voi-sapete-cosa, si è offerta di trasmettere in diretta il festival francese sui propri canali.

A riportarlo Consequence of Sound, che dalle sue pagine fa sapere che la piattaforma di contenuti per adulti si è detta pronta ad aiutare tramite streaming il prestigioso festival, che come sappiamo è stato posticipato da maggio a giugno ma che con molta probabilità alla fine sarà cancellato.

YouPorn potrebbe "garantire un debutto di grande impatto per i film selezionati", col vicepresidente del sito Charlie Hughes che ha contattato il presidente del Festival del cinema di Cannes Pierre Lescure tramite email: nel testo Hughes riconosce la difficile posizione in cui si trova Lescure, in quanto rimandare un festival leggendario e cruciale come quello di Cannes non è una decisione facile; da lì, suggerisce la collaborazione come alternativa, con YouPorn pronto ad ospitare l'annuncio ufficiale del programma e perfino disposto a trasmettere in streaming i film selezionati.

Insomma, come si dice, lo spettacolo deve continuare: "Non vorremmo vedere questo rinomato evento annullato per la prima volta nella sua storia di 73 anni ", scrive Hughes. "Abbiamo già una solida infrastruttura per lo streaming di contenuti su larga scala e saremo lieti di aiutare a tenere traccia di questo stimato evento con la sua programmazione e tempistica inizialmente pianificate".

Al momento, lo storico Palais del festival è stato allestito per essere un rifugio per senzatetto durante l'emergenza Coronavirus.