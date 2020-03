Cannes 2020: Spike Lee parla del rinvio e maledice Donald Trump

Spike Lee, annunciato a febbraio scorso come presidente della giuria del festival cinematografico di Cannes 2020, ha accolto di buon grado la decisione del direttore artistico Thierry Frémaux di rinviare l'evento ai mesi estivi.

"Sono d'accordo al 100% con Thierry e il festival del cinema di Cannes", ha detto Lee a Variety. "Il mondo è cambiato e sta cambiando ogni giorno. La gente sta morendo e il presidente della Francia ha detto più volte: 'Siamo in guerra'. Le cose che amiamo devono fare un passo indietro: film, TV, sport. Sono state rimandate così tante cose e sono d'accordo con questa mossa."

Il regista, che sarà (o sarebbe dovuto essere?) il primo presidente di giuria di colore del festival, ha aggiunto: “Tutti devono pregare, mettersi in ginocchio, pregare di uscire da tutto questo, trovare un vaccino, rimetterci in piedi - fisicamente, emotivamente e finanziariamente in tutto il mondo. Questo non è uno scherzo. Non è un film. Le persone stanno morendo."

Nell'intervista, Lee, 63 anni, ha dichiarato di trascorrere del tempo con la sua famiglia a Brooklyn, New York City. "Stiamo facendo tutto ciò che tutti gli altri stanno cercando di fare: riunirsi, amarsi e cercare di cavarsela", ha detto. “Le persone vengono licenziate. Le persone non sanno da dove arriverà il loro prossimo assegno, come manterranno i loro figli. Quando le scuole chiudono, chi si prenderà cura dei loro figli? Questa merda è una pazzia. Mi fa diventare matto."

Critico frequente dell'attuale presidenza USA, Lee ha anche contestato la gestione della crisi da parte di Donald Trump. "Vorrei che smettesse di difinirlo 'il virus cinese'. Mette in pericolo gli americani asiatici che vivono in questo paese. Non c'è nessuno intorno a lui che gli dica: 'Smetti di dirlo, cazzo?' Questo non ci aiuta affatto."

Al momento, non è chiaro se il Festival di Cannes 2020 si terrà: l'organizzazione ha rinviato tutto a giugno, ma se per allora la situazione non si sarà normalizzata è possibile che l'evento verrà cancellato definitivamente. Come al solito, vi terremo aggiornati.