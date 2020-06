Cannes 2020, ecco il programma completo: a cosa serve se non c'è un festival?

L'edizione 2020 del Festival di Cannes è stata annullata a causa della pandemia, ma ciò non ha impedito al direttore artistico Thierry Fremaux di rendere nota la selezione ufficiale della celebre kermesse francese, che l'anno scorso ha aperto la strada al successo di Parasite di Bong Joon-Ho.

Tra le 2.067 pellicole considerate dal comitato dell'evento, un aumento rispetto alle 1.845 proposte lo scorso anno, sono stati selezionati alcuni dei nomi associati all'edizione 2020 ormai da diversi mesi. Troviamo infatti l'atteso The French Dispatch di Wes Anderson, Another Round di Thomas Vinterberg e Comes Morning di Naomi Kawase e il nuovo film Pixar, Soul.

Da segnalare inoltre la presenza di Peninsula, sequel dello zombie-movie Train To Busan diretto nuovamente da Sang-ho Yeon, e di Aya and the Witch, pellicola animata di Goro Miyazaki che firmerà il debutto dello Studio Ghibli nella computer grafica 3D.

“The French Dispatch,” Wes Anderson

“Summer of 85,” François Ozon

“True Mothers,” Naomi Kawase

“Lover’s Rock,” Steve McQueen

“Mangrove,” Steve McQueen

“Druk (Another Round),” Thomas Vinterberg

“Heaven,” Hong Sang-soo

“Peninsula,” Sang-ho Yeon

“ADN,” Maïwenn

“Soul,” Pete Docter

“Ammonite,” Francis Lee

“Falling,” Viggo Mortensen

“Broken Keys,” Jimmy Keyrouz

“Truffle Hunters,” Gregory Kershaw and Michael Dweck

“Aya and the Witch,” Goro Miyazaki

“Limbo,” Ben Sharrock

Promossi da Cannes, i film selezionati potranno partecipare ad altri festival cinematografici internazionali tra cui Locarno, Telluride, Toronto, Deauville, San Sebastian, Pusan, Angoulême, Morelia, New York, Lyon, Rome, Rio, Tokyo, Mumbai or Mar del Plata, e il Sundance. Grazie ad un accordo firmato di recente, inoltre le pellicole potranno per la prima volta essere selezionate anche dal Sebastian Film Festival. Per quanto riguarda Venezia, invece, è ancora tutto da vedere.