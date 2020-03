Cannes 2020, il presidente Pierre Lescure parla dell'eventualità della cancellazione

Il presidente del Festival di Cannes, Pierre Lescure, ha rilasciato un'intervista in cui ha ammesso che la storica manifestazione cinematografica sarà annullata qualora la situazione del Coronavirus non dovesse migliorare in Francia entro il prossimo mese.

Parlando all'outlet locale Le Figaro, Lescure ha affermato che il festival rimane "ragionevolmente ottimista nella speranza che il picco dell'epidemia venga raggiunto alla fine di marzo, così da ricominciare a respirare un po' meglio in aprile".

Tuttavia, ha aggiunto che "non sono ciechi alla situazione" e che se la stessa non dovesse migliorare, allora l'edizione del Festival di Cannes 2020 sarà annullata. Inoltre, Lescure ha menzionato anche il rapporto di Variety emerso nella giornata di ieri secondo il quale solo una settimana fa il festival aveva sorprendentemente rifiutato una polizza assicurativa per coprirsi dai danni di una cancellazione causata da epidemie/pandemia, polizza offertagli dalla Circle Group.

"Questa offerta ci è stata fatta circa dieci giorni fa, ma era totalmente sproporzionata", ha dichiarato Lescure. "Ci è stato offerto di coprirci fino a $2,3 milioni di euro, mentre il nostro budget è di $36 milioni (€ 32 milioni). Erano davvero spiccioli. La compagnia stava chiaramente giocando come cacciatori di taglie e ovviamente abbiamo rifiutato questa proposta."

