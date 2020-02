Cannes 2020 celebrerà il ventesimo anniversario di In The Mood For Love

Cannes 2020 coinciderà col ventesimo anniversario della prima mondiale di In The Mood For Love, il capolavoro del maestro taiwanese Wong Kar-wai, che proprio dal tappeto rosso della Croisette veniva presentato in anteprima nella primavera del 2000.

Per l'occasione, il festival francese proietterà una versione restaurata in 4K della storia d'amore senza tempo ambientata a Hong Kong ed interpretata da Tony Leung Chiu-wai e Maggie Cheung, nei panni di un giornalista e una segretaria i cui rispettivi coniugi stanno avendo una relazione segreta e che nel tempo scoprono di provare qualcosa l'uno per l'altra.

Il film sarà mostrato come parte della sezione collaterale Cannes Classics, con alcune voci che vogliono la partecipazione di Wong alla proiezione speciale.

In The Mood For Love venne presentato a Cannes nel maggio del 2000 come parte della selezione ufficiale, e valse a Leung il premio per la miglior interpretazione maschile. Il film, noto per i suoi fantastici costumi e la sua folgorante fotografia, vinse anche il Gran Premio della Commissione tecnica per i direttori della fotografia Christopher Doyle e Lee Ping-bing, e per l'uno e trino William Chang, che si occupò del montaggio, dei costumi e delle scenografie.

In attesa del programma completo vi ricordiamo che il presidente di giuria quest'anno sarà Spike Lee