Cannes 2019, il vincitore Bong Joon-ho: 'Voglio conoscere Gianni Morandi'

C'è anche un po' d'Italia in Parasite, film di Bong Joon-ho fresco vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2019. Nel finale del film, infatti, possiamo ascoltare un estratto di In Ginocchio da Te, storica hit di Gianni Morandi.

Proprio il regista coreano ha dichiarato che ora non vede l'ora di conoscere il celebre cantante italiano. Volontà che l'ex-enfant prodige degli anni '60 ha più che apprezzato, dichiarandosi entusiasta di accettare un eventuale invito da parte del regista: "Il regista Palma d'oro mi vuole conoscere? Ma certo, magari vado io da lui, potrebbe essere l'occasione per una tournée in Sud Corea dove non sono mai stato" ha commentato Morandi.

Parasite è il primo film sudcoreano a vincere la Palma d'oro al Festival di Cannes. Il verdetto è stato una sorpresa per molti, ma Bong Joon-ho ha dichiarato di aver sempre creduto nell'universalità della sua opera, nonostante in molti lo scoraggiassero: "Qualcuno mi aveva detto che l’umorismo tipico dei coreani non sarebbe stato compreso all’estero, ma una storia di una lotta tra ricchi e poveri e di una famiglia è comprensibile per gli spettatori di tutto il mondo".

Bong Joon-ho è, comunque, tutt'altro che uno sprovveduto: nel suo curriculum troviamo già il successo di Snowpiercer (2013) e un'altra partecipazione a Cannes, risalente al 2017, con Okja. La sua speranza è che questa vittoria possa servire da trampolino di lancio a livello mondiale per il cinema sudcoreano: "Non sono il solo regista della Corea del Sud che possa aspirare a un premio tanto prestigioso, ci sono tanti talenti da noi e mi piacerebbe se arrivassero ovunque nel mondo, forse questa Palma potrà servire".



Parasite a parte, comunque, ecco chi sono gli altri vincitori di questo Festival di Cannes 2019.