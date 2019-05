Cannes 2019, fiorisce il mercato nero per gli eventi: ecco i prezzi

A quanto pare, a Cannes qualcuno prova a far fruttare gli inviti che non potrà sfruttare. Molti addetti ai lavori, infatti, avrebbero ricevuto tramite WhatsApp un messaggio con un listino prezzi per partecipare agli eventi più esclusivi del Festival.

Non ci sono conferme sulla veridicità della cosa, ma l'indiscrezione è rimbalzata sui social quasi immediatamente. Si tratta, neanche a dirlo, di cifre esorbitanti: la partecipazione ad una delle proiezioni di maggior richiamo di questo Festival, come C'era una volta a Hollywood e Rocketman, costa dai 2300 ai 4500 euro (a seconda del posto).

Cifre che salgono se si parla dei party: l'accoppiata premiere di Rocketman e afterparty con Elton John arriva, ad esempio, a costare ben 6000 euro. Ancora peggio se andiamo dalle parti di Di Caprio e Tarantino: la festa data dall'attore verrebbe a costare qualcosa come 13500 euro. Anche il party di Vanity Fair non scherza, con i suoi 11000 euro.

Più abbordabile la cerimonia di chiusura del Festival: a seconda del posto occupato si va dai 5000 ai 2000 euro. Che dire: per sottostare a prezzi del genere bisogna davvero tenere ad eventi del genere più che alla propria vita!

Dopo l'anteprima di C'era una volta a Hollywood è sicuramente Quentin Tarantino il regista più in vista di Cannes: il regista, che aveva chiesto ai presenti di non spoilerare il film, ha ricevuto una standing ovation di ben 7 minuti, seguita da recensioni piuttosto positive da parte dei critici presenti in sala.