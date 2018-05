Cannes 2018: Palma d'oro a Shoplifters di Hirokazu Kore-Eda, tutti i vincitori!

Sono stati assegnati questa sera i premi della 71ª edizione del Festival di Cannes, la kermesse cinematografica più prestigiosa al mondo. Di seguito l’elenco completo di tutti i premi.

La giuria presieduta da Cate Blanchett e composta da Ava DuVernay, Denis Villeneuve, Kristen Stewart, Léa Seydoux, Chang Chen, Robert Guédiguian, Andreï Zviaguintsev e Khadja Nin ha assegnato la Palma d’Oro a Shoplifters (in originale Manbiki kazoku), film diretto da Hirokazu Kore-Eda. Il suo penultimo film, Ritratto di famiglia con tempesta, è uscito nelle sale italiane nel maggio dello scorso anno.

Due i riconoscimenti conquistati dall’Italia: a Lazzaro felice di Alice Rohrwacher è andato il premio per la miglior sceneggiatura (scritta dalla stessa regista), mentre Marcello Fonte ha portato a casa il Prix d’interprétation masculine per la sua prova in Dogman di Matteo Garrone.

Il Grand Prix Speciale della Giuria è andato a Spike Lee e al suo BlacKkKlansman, mentre il Premio della giuria è stato consegnato a Nadine Labaki per il suo Capharnaüm. Il premio per la miglior regia è andato a Pawel Pawlikowski – già Premio Oscar per Ida – per il suo nuovo film, Cold War. La miglior attrice è invece Samal Yeslyamova per la sua performance in Ayka. Infine, Palma d’Oro speciale a Le livre d’image di Jean-Luc Godard.

Palmares: