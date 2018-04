Cannes 2018: Jean-Paul Belmondo e Anna Karina si baciano nel poster della 71ma edizione

Un'immagine rivisitata di Jean-Paul Belmondo e Anna Karina che si baciano ne Il bandito delle 11 (Pierrot le fou), fra i titoli memorabili della filmografia di Jean-Luc Godard, è al centro del poster dell'edizione 71 del Festival di Cannes, in programma in Costa Azzurra dall'8 al 19 maggio, che rimanda ad un'immagine del fotografo Georges Pierre.

Georges Pierre, in oltre trent'anni di carriera, realizzò moltissime immagini di scena su vari set e ad un suo scatto s'ispira il poster del Festival, a cui ha lavorato la graphic designer Flore Maquin.

Nella giornata di domani verrà annunciata la selezione ufficiale 2018 mentre il film d'apertura sarà Todos lo saben di Asghar Farhadi. Per presentare la cerimonia di apertura e quella di chiusura del Festival è stato scelto l'attore Édouard Baer.

Tra i film fuori concorso è stato annunciata la presenza di Solo: A Star Wars Story mentre l'attrice premio Oscar Cate Blanchett è stata nominata presidente di giuria del concorso principale, con Benicio del Toro a presiedere Un Certain Regard, Ursula Meyer presidente di Caméra d'or e Bertrand Bonello per Cinéfondation e cortometraggi. Nella giuria della Settimana Internazionale della Critica ci saranno Joachim Trier (presidente), Nahuel Pérez Biscayart, Eva Sangiorgi, Chloë Sevigny e Augustin Trapenard. A Martin Scorsese verrà assegnato il premio speciale Carrosse d'Or.