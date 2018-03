Cannes 2018: ecco perché i film Netflix non sono ammessi al Concorso

Ha fatto molto scalpore la decisione della direzione deldi non ammettere alla corsa per la Palma d’Oro i film distribuiti solo su Netflix.

In un’intervista concessa a Le Film Francais, il direttore artistico Thierry Fremaux ha spiegato le motivazioni dietro questa radicale decisione e sulle nuove modifiche al regolamento del Festival in generale. In sostanza si è ribadita la questione della distribuzione cinematografica, che dovrà essere garantita dal colosso dello streaming se vorrà competere per il riconoscimento maggiore della kermesse.

“La gente di Netflix adorano il red carpet e gli piacerebbe essere presente con più film. Ma devono capire che l’intransigenza del loro modello lavorativo è adesso completamente opposto al nostro”. Netflix, o qualsiasi altro servizio di streaming, potrà ancora portare i propri film al Festival al di fuori della competizione ufficiale, ma potranno scordarsi di competere per la Palma d’Oro. Questo e la proibizione dei selfie sul red carpet con le star sono i cambiamenti più rilevanti di questa annata del Festival più importante al mondo.

Fremaux è d’accordo nel definire un “rischio” l’aver ammesso in Concorso lo scorso anno due film Netflix come Okja e The Meyerowitz Stories, e ha ammesso di aver preso quella decisione per non far trasparire l’immagine di un festival “stagnante”.

“Lo scorso anno, quando abbiamo selezionato quei due film, pensavo di poter convincere Netflix a distribuirli anche nelle sale cinematografiche. Sono stato presuntuoso e loro si sono rifiutati. Dobbiamo prendere atto dell’esistenza di questi nuovi concorrenti così potenti: Netflix, Amazon e forse presto anche Apple. Il cinema trionfa comunque dappertutto, anche in questa golden age della TV. La storia del cinema e la storia di internet sono due cose diverse”.