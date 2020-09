Cani Sciolti, 7 curiosità sul buddy movie con Denzel Washington e Mark Wahlberg

Questa sera su TV8 torna in onda Cani Sciolti, buddy movie d'azione del 2013 che vede Denzel Washington e Mark Wahlberg nei panni di due agenti infiltrati in un cartello della droga messicano che vengono abbandonati al loro destino dopo il fallimento della missione.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi le curiosità da non perdere sulla pellicola:

Non tutti sanno che Cani Sciolti è un vero e proprio cineomic . Il film è infatti basato sulla miniserie a fumetti 2 Guns (che è anche il titolo originale della pellicola) firmata da Steven Grant.

. Il film è infatti basato sulla miniserie a fumetti 2 Guns (che è anche il titolo originale della pellicola) firmata da Steven Grant. Secondo quanto rivelato Baltasar Kormakur nel commentary del film, molte delle battute migliori sono state improvvisate dai due protagonisti.

Bobby e Michael originariamente dovevano essere interpretati da Vince Vaughn e Owen Wilson .

. Per il ruolo di Deb (Paula Patton) furono prese in considerazione le più famose Ellen Pompeo e Maria Tomei.

Per quanto riguarda il regista, invece, sono circolati intorno al film anche i nomi di Antoine Fuqua, Doug Liman, Martin Campbell e Pierre Morel.

Il film è stato inviato alle sale con il nome in codice "Duel Action".

Dopo l'uscita del film, il produttore Randall Emmett ha aperto all'arrivo di un sequel di Cani Sciolti di cui però non abbiamo più sentito parlare.

