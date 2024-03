Il cane Messi provato dal fuso orario agli Oscar: 'Era così carino'

Tra vinti e vincitori, chi più di tutti ha conquistato il cuore degli spettatori agli Oscar 2024 è stato Messi, l’adorabile cane che ha preso parte al film diretto da Justine Triet (qui la nostra recensione di Anatomia Di Una Caduta). Con indosso uno splendido papillon, al segugio è stata riservata una poltrona d'onore del Dolby Theatre.

A parlare dell’insolita partecipazione è stata la costume designer Katja Cahill, che ha ‘preparato’ Messi per questa occasione speciale: “Era il cane più carino e lavorare con lui è stato davvero divertente. I produttori hanno detto ‘È un border collie. Mettigli un papillon e via’. Così abbiamo cercato di mantenere il tradizionale papillon in modo che colpisse rapidamente l’occhio del pubblico”.

Ovviamente, il cane attore - che vive in Francia - si è dovuto recare a Los Angeles per gli Oscar, ragion per cui è arrivato decisamente stanco e provato dal jet-lag alla prova dell’abito: Laura Martin Contini, la sua addestratrice, si è scusata durante le prove perché il suo adorabile animale era molto assonnato a causa del fuso orario: “Era molto assonnato, ma è stato carinissimo. Siamo fortunati ad avere sempre animali con Jimmy”.

