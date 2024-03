Il cane Messi che fa pipì sulla stella di Matt Damon: il finale Oscar che non ti aspetti

Oltre i 5 momenti memorabili dei Premi Oscar 2024, se n'è aggiunto uno davvero divertente proprio sul finale della cerimonia.

A presentare i Premi Oscar 2024 è stato nuovamente Jimmy Kimmel, conduttore dell’omonimo live show. Per chi non lo sapesse, uno dei cavalli di battaglia del programma è la finta faida tra il conduttore e l’attore Matt Damon che va avanti da anni. Anche alle cerimonie passate c’erano state delle gag divertenti tra i due, una su tutte quando Matt Damon, pronto a presentare un premio, veniva costantemente coperto dalla musica di sottofondo quando doveva prendere parola.

Quest’anno Kimmel ha deciso di sfruttare il cane “Messi”, star dei Premi Oscar 2024 e “interprete” nel film vincitore per la miglior sceneggiatura originale “Anatomia di una caduta”, per realizzare un divertente siparietto di chiusura. Difatti, alla fine della serata, è stata mostrata una clip del cane “Messi” intento a fare pipì sulla stella di Matt Damon presente nella Hollywood Walk of Fame. La clip è diventata immediatamente virale sul web.

Alla fine, ad ottenere il premio come miglior film del 2023 è stato il grande favorito Oppenheimer di Christopher Nolan, con Cillian Murphy che ha vinto la statuetta come miglior attore protagonista. Se volete approfondire, qui troverete la lista di tutti i vincitori dei Premi Oscar 2024.