Candyman: per vedere il trailer finale dovrete invocarlo! Scopriamo insieme come

Dopo il secondo trailer ufficiale di Candyman diffuso dalla Universal Pictures, la casa di produzione ha pubblicato due nuovi contenuti: un trailer finale e una featurette del film reboot del cult horror degli anni '90.

Cosa? Volete il trailer finale qui? Purtroppo dobbiamo dirvi che non è possibile postarlo sulle nostre pagine. Per poterlo vedere, infatti, dovrete compiere un procedimento un po' particolare. Dovrete, infatti, collegarvi al sito IDareYou.CandymanMovie.com , e attivare il microfono. A quel punto vi basterà ripetere cinque volte "Candyman", come se steste pronunciando il nome davanti ad uno specchio, o invocando un fantasma. Solo a quel punto potrete ottenere il trailer finale. Che, chiariamolo, non ha nuove immagini, ma è solo un montaggio diverso di frame già visti.

Una grande idea, a cui si aggiunge un video, che invece possiamo pubblicare qui. Si tratta della featurette intitolata "Candyman is?", in cui il cast definisce il film con un aggettivo. E tante sono le parole usate dagli attori per descrivere la pellicola, tra cui "molto spaventosa", "inquietante", "drammatica" e così via. Il produttore e co-sceneggiatore Jordan Peele ha invece definito Candyman "il santo patrono della leggenda metropolitana".

Il film arriverà nelle sale americane il 27 Agosto. Se siete impazienti di scoprire quale sarà la trama di Candyman e altre informazioni, ce ne ha parlato qui la regista Nia DaCosta!