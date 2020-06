Candyman: il terrore ritorna nel nuovissimo teaser trailer dell'horror

Universal Pictures ha diffuso in streaming il nuovissimo teaser trailer di Candyman, l'atteso remake dell'horror cult anni '90 che stavolta vede alla produzione Jordan Peele e alla regia Nia DaCosta. L'uscita della pellicola finora rimane invariata al prossimo settembre, ma ovviamente la situazione è in costante monitoraggio.

Nel filmato, della durata di circa 30 secondi, vediamo diverse sequenze che già condivano l'ottimo trailer ufficiale di Candyman, con Yahya Abdul-Mateen II a compiere l'inquietante scoperta che farà da motore a tutta la narrazione. Sicuramente si tratta di un periodo molto felice per l'attore, dopo il successo ottenuto con Aquaman, ma soprattutto con la miniserie Watchmen della HBO in cui dava vita al Dr. Manhattan; è apparso anche in un episodio dell'ultima stagione di Black Mirror al fianco di Anthony Mackie.

L'originale Candyman, film cult del 1992 diretto da Bernard Rose con Tony Todd nei panni del villain protagonista, era a sua volta tratto dal romanzo breve The Fobidden, scritto dal maestro dell'horror Clive Barker, autore e regista di Hellraiser. La nuova pellicola è descritta come un "sequel spirituale" del film originale, e ritornerà nel vicinato nel quale la leggenda è iniziata: il quartiere di Chicago che ospitava le casa Cabrini-Green. Nel cast ci sarà anche Tony Todd, sebbene molto probabilmente avrà un ruolo marginale che fungerà da omaggio al primo film della serie.

Alla regia Nia DaCosta, per quella che sarà una collaborazione tra la MGM e la Monkeypaw Productions di Peele e Win Rosenfeld, i quali hanno anche scritto la sceneggiatura. La pellicola, che inizialmente sarebbe dovuta uscire il 12 giugno negli Stati Uniti, arriverà adesso il 25 settembre 2020 a causa dell'emergenza sanitaria degli ultimi mesi.

Nell'attesa vi rimandiamo al cortometraggio prologo di Candyman.