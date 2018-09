Candyman: la star del film originale Tony Todd entusiasta del remake di Jordan Peele

L'attore Tony Todd, che ha interpretato Candyman in tutti e tre i film della saga horror anni '90, ha recentemente parlato riguardo al possibile remake diretto da Jordan Peele.

"All'epoca non mi resi conto di quanto fosse stato importante Candyman per il cinema americano. In particolare nelle piccole città crebbero tantissime fanbase sui film e sul personaggio, ma in generale raggiunse tantissima popolarità nella comunità afroamericana."

Todd all'epoca aveva recitato in Platoon di Oliver Stone e nel remake de La Notte dei Morti Viventi, ma fu con Candyman, diretto da Bernard Rose, a raggiungere la fama internazionale. Riguardo a Jordan Peele, l'attore ha dichiarato: "Se Jordan vuole farlo, lo faccia. Io, da parte mia, posso solo dire che vorrei che a farlo fosse qualcuno con l'intelligenza sufficiente a trattare con rispetto la componente razziale del film, e so che lui sarebbe la persona più indicata per farlo. So che un regista talentuoso come lui renderebbe omaggio a quell'argomento e lo affronterebbe come si deve, ricordando a tutti come Candyman è diventato Candyman e soprattutto perché."

Voi siete curiosi di vedere un remake di Candyman scritto e diretto da Jordan Peele? Fatelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che il prossimo progetto del regista e sceneggiatore di Scappa - Get Out sarà il reboot di The Twilight Zone.