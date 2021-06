Candyman, ecco il nuovo trailer ufficiale del promettente horror con Yahya Abdul-Mateen II

Dopo il messaggio pubblicato qualche giorno fa dalla regista Nia DaCosta, Universal Pictures ha ora diffuso in rete il secondo trailer ufficiale di Candyman, reboot del cult horror degli anni '90 prodotto da Jordan Peele e con protagonista Yahya Abdul-Mateen II.

Nel film, un decennio dopo che il quartiere Cabrini Green di Chicago è stato terrorizzato dal passaparola di una storia di fantasmi che parlava di un serial killer soprannaturale con un gancio al posto della mano, l'artista visivo Anthony McCoy (interpretato da Abdul-Mateen II) si trasferisce in un condominio di lusso dei Cabrini insieme alla fidanza, una direttrice di galleria d'arte di nome Brianna (Tayonah Parris). Qui Anthony inizia ad esplorare la macabra storia come fonte d'ispirazione per i suoi dipinti, aprendo una porta con il passato e scatenando inconsapevolmente un'ondata terrificante di violenza.

Candyman vede nel cast anche Tony Todd, Colman Domingo, Nathan Stewart-Jarrett, Rebecca Spence, Brian King, Cassie Kramer e Nadia Simms, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 23 settembre 2021.



Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che Nia DaCosta è stata ingaggiata dai Marvel Studios per dirigere il sequel di Captain Marvel, intitolato The Marvels (per via della presenza di Ms. Marvel) e in arrivo a novembre 2022.