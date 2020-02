Candyman: nel nuovo film i fan assisteranno anche al ritorno di Tony Todd

Nella giornata di ieri abbiamo avuto il primo teaser e poster per Candyman, con la promessa di un trailer ufficiale in arrivo, e in attesa del filmato promozionale cogliamo l'occasione per rinfrescarvi la memoria su alcune informazioni riguardanti il cast.

Tony Todd infatti riprenderà il suo ruolo dal film originale del 1992 anche in questo sequel spirituale prodotto da Jordan Peele: sebbene lo studio non abbia confermato, è stato l'attore stesso a lo confermarlo durante un panel tenutosi al Nickel City Con.

Il coinvolgimento di Todd nel film è stato anticipato da smentite e conferme per mesi, con la star in persona che in precedenza aveva affermato di avere "sentimenti contrastanti" riguardo al film e di non essere sicuro che sarebbe stato coinvolto. Successivamente a gennaio del 2019 affermò di volere fare parte in "un modo o nell'altro" e addirittura che l'avrebbe "presa sul personale" se non gli fosse stato chiesto di tornare.

"All'improvviso ho ricevuto una telefonata da Jordan Peele", ha condiviso Todd con il pubblico durante un panel al Nickel City Con. "Stiamo ancora aspettando il contratto, ma il modo in cui me lo ha spiegato è stato che saranno momenti meritevoli di applausi. Queste sono le sue parole. Non importa cosa accadrà, farà solo rinnovare l'attenzione sull'originale."

Non è chiaro quanto apparirà Todd nel film, ma Bloody Disgusting ha riferito, dopo la conclusione delle riprese, che Todd avrebbe interpretato di nuovo Candyman.

Conoscete il cult degli anni '90? Quali sono le vostre aspettative per questo sequel? Ditecelo nella sezione dei commenti.