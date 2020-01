Candyman: inizialmente i produttori avevano scelto Eddie Murphy come protagonista

Una notizia che per molti fan potrebbe sembrare piuttosto sorprendente. Pare che i produttori dell'horror cult Candyman avessero pensato a Eddie Murphy come prima scelta per il ruolo del malvagio protagonista. Le cose andarono poi diversamente, visto che il personaggio è stato interpretato da Tony Todd, ancora oggi il suo ruolo più iconico.

Il Candyman di Tony Todd è un'icona horror grazie anche alla prestanza fisica dell'attore e alla sua voce profonda e potente che attira immediatamente l'attenzione dello spettatore.

Tony Todd ha interpretato Candyman in due sequel: L'inferno nello specchio (Candyman 2) diretto da Bill Condon nel 1995 e Candyman - Il giorno della morte, diretto da Turi Meyer nel 1999.



Nessuno dei due sequel ha mai raggiunto i livelli del primo film di Bernard Rose, ma il carisma e la dedizione di Tony Todd al ruolo non è mai mancata nemmeno nei sequel.

Ecco perché sapere che Eddie Murphy è stata la prima scelta della produzione sembra davvero qualcosa d'insolito, soprattutto perché Murphy è una star riconosciuta delle commedie.

Non è chiaro perché sia stato preso in considerazione e nemmeno perché alla fine non venne ingaggiato; si parla di richieste economiche esorbitanti da parte dell'attore, visto che Eddie Murphy all'inizio degli anni '90 era una star all'apice del successo.

Altre versioni parlado di un'altezza non soddisfacente; Eddie Murphy è poco più alto di Virginia Madsen, che interpreta la protagonista Helen Lyle. Un divario troppo esiguo per i produttori, che hanno scelto una figura più imponente e statuaria come Tony Todd.

Nonostante non sia avvezzo all'horror, Eddie Murphy avrebbe avuto chiaramente interesse a parteciparvi, considerando che poi lavorò anche con un esponente importante del genere horror come Wes Craven in Vampiro a Brooklyn.

Su Everyeye trovate la recensione di Dolemite Is My Name, il nuovo film al quale ha partecipato da protagonista Eddie Murphy. Per quanto riguarda il celebre franchise, il coinvolgimento di Tony Todd nel reboot di Candyman potrebbe essere legato ad un cameo.