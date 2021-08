Candyman, incassi da record: Nia DaCosta è la prima regista nera in testa al box office

Nonostante le problematiche dovute alla variante Delta e all'arrivo dell'uragano Ida, Candyman ha superato di gran lunga le aspettative degli analisti debuttando al box office americano con un incasso di oltre 22 milioni di dollari, circa un terzo in più rispetto ai 15 milioni previsti solo pochi giorni fa.

Come riportato da IndieWire, grazie a questo risultato Nia DaCosta è diventata la prima regista afroamericana a debuttare in testa al botteghino USA. Più in generale, si tratta invece del secondo maggiore incasso ottenuto da una filmmaker di colore dopo i 33 milioni di dollari incassati nel 2018 da Ana Duvernay con il film Disney Nelle pieghe del tempo, che però aveva esordito al secondo posto dietro Black Panther.

La top 5 dei migliori debutti firmati da regista nere è ora formata da Nelle pieghe del tempo (€33 milioni), Candyman (€20.4 milioni), La piccola boss di Tina Gordon (€15.4 milioni), The Photograph di Stella Meghie (€12.1 milioni) e Queen & Slim di Melina Matsoukas (€11.89 milioni). Le ultime quattro pellicole sono state tutte distribuite da Universal Pictures.

Nuova versione dell'omonimo cult horror uscito del 1992, Candyman è ambientato in un quartiere degradato di Chicago dove vive Anthony, un artista in costante ricerca di ispirazione per le sue opere che viene incuriosito dalla leggenda di un'oscura presenza che uccide brutalmente chi lo evoca dopo aver pronunciato il suo nome cinque volte davanti a uno specchio.

Qui potete trovare il trailer ufficiale di Candyman, attualmente in programmazione anche nelle sale italiane.