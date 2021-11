Candyman: potrebbe esserci un futuro per il franchise? Parla lo sceneggiatore

Uscito questa estate, Candyman ha conquistato il boxoffice, trovando un incredibile successo. Il sequel-reboot del cult degli anni '90 di Nia DaCosta ha stupito tutti, e ora Rosenfeld, del team di sceneggiatura, ha detto che il desiderio non era quello di dare il via a un nuovo franchise, ma c'è un sacco di mitologia da esplorare potenzialmente.

Questo aprirebbe dunque a possibili sequel. Alla domanda sul futuro del film, Win Rosenfeld ha risposto in modo molto diretto: "Penso che il punto sia sempre, c'è qualcosa di nuovo da raccontare? C'è qualcosa di nuovo? Si potrebbe fare ... Non diamo per scontato mai di aver chiuso con qualcosa di epico come Candyman. Non lo so. Cioè, c'è una parte di te che entra in un film, almeno per Jordan e Monkey Paw, il modo in cui osserviamo le cose, non creiamo qualcosa con l'idea che sia un trampolino di lancio per un franchise. Non è così che ragioniamo e quindi la nostra idea era che volevamo aprire una conversazione e proporre un'immagine quasi speculare dell'originale".

Lo sceneggiatore prosegue, affermando che il mondo dei social ha fatto notare loro quanta mitologia e quanti elementi lasciati lì potrebbero essere esplorati ancora in futuro. Rosenfeld dice di esserne pienamente consapevole, sin dalla fase di scrittura. Afferma, poi, che quello degli specchi è un elemento che può essere ancora esplorato da molti punti di vista a suo parere. Dunque la possibilità di un sequel sembra adesso non più così improbabile. Staremo a vedere.

Per chi non lo avesse ancora visto, ecco il trailer di Candyman!