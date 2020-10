Candyman, c'è la nuova data: ecco quando arriverà il reboot di Jordan Peele

Preparatevi a dire 'Candyman' nel 2021. Universal e MGM hanno deciso fissare una nuova data d'uscita per il reboot, diretto da Nia DaCosta. Lo slasher movie ha visto slittare più volte il proprio arrivo sul grande schermo nel 2020 a causa della pandemia di Coronavirus che ha condizionato e bloccato produzioni e distribuzioni.

La nuova data scelta è il 27 agosto 2021. Una vittoria per la regista Nia DaCosta, che ha espressamente voluto che il film avesse un'uscita cinematografica e non finisse in qualche catalogo streaming come sta accadendo e accadrà sempre più spesso in futuro.

"Abbiamo realizzato Candyman perché venga visto al cinema. Non solo per lo spettacolo ma perché il film parla della comunità e delle storie, come si plasmano a vicenda, come ci plasmano. Riguarda l'esperienza collettiva di trauma e gioia, sofferenza e trionfo e le storie che raccontiamo al riguardo".



Candyman è descritto come un 'sequel spirituale' del cult del 1992, che vede Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di un artista in difficoltà che inizia a perdere la percezione con la realtà dopo aver scoperto la storia di Candyman.

Secondo la spaventosa leggenda metropolitana, se qualcuno dice il suo nome davanti ad uno specchio per cinque volte, Candyman apparirà e ucciderà chiunque l'abbia evocato.

Il cast include anche Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Tony Todd e Vanessa Estelle Williams.

L'originale Candyman è basato sul racconto di Clive Barker, The Forbidden, ed è stato diretto da Bernard Rose, generando due sequel: L'inferno nello specchio (Candyman 2) del 1995 e Candyman - Il giorno della morte del 1999.

Jordan Peele era favorevole al rinvio del reboot, eventualità che poi si è concretizzata. Su Everyeye potete vedere il teaser trailer di Candyman.