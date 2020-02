Candyman: la connessione tra il protagonista del nuovo capitolo e il primo film

Qualche ora fa è stato pubblicato il trailer del nuovo capitolo del franchise horror di Candyman e ora i fan hanno scoperto una possibile connessione piuttosto macabra con il film del 1992. Protagonista è Yahya Abdul Mateen II nel ruolo di un artista di nome Anthony, che si trova attratto dai progetti di Cabrini Green, a Chicago.

Cabrini Green era il luogo in cui si svolgevano gli eventi del primo film ma il collegamento principale con il primo episodio cinematografico riguarda il nome del protagonista. Il personaggio di Yahya Abdul Mateen II si chiama Anthony, proprio come il bambino sopravvissuto agli eventi del film del 1992.

Nel film originale Candyman perseguita Hellen Lyle (Virginia Madsen), una studentessa universitaria che voleva saperne di più sulla leggenda di Candyman.



Si trovò improvvisamente immersa in un incubo soprannaturale. Candyman - Terrore dietro lo specchio venne scritto e diretto da Bernard Rose nel 1992, con protagonista Tony Todd nel ruolo il mitologico Candyman, evocato pronunciando il suo nome per cinque volte al prezzo della propria vita.

Il nuovo capitolo è diretto da Nia DaCosta e prodotto da Jordan Peele. Nel cast del film ci sarà Yahya Abdul Mateen II, nel ruolo del protagonista, Anthony,

Su Everyeye trovate il trailer di Candyman, con le prime sequenze del nuovo capitolo. Per quanto riguarda il profilo iconico del franchise, Jordan Peele vuole mantenere il segreto sul ruolo di Tony Todd nel film.