Candyman: brividi e pelle d'oca nel prologo animato del reboot con Yahya Abdul-Mateen II

Diamo un nuovo sguardo all'attesissimo reboot di Candyman diretto da Nia DaCosta e con protagonista Yahya Abdul-Mateen II in uno speciale prologo animato, ma attenzione: il fatto che le scene non siano girate con attori in carne ed ossa non vuol dire che non vi farà inorridire e tremare di paura.

Pochi mesi fa l'attesissimo sequel spirituale del cult di Bernard Rose si era mostrato con l'entusiasmante primo trailer ufficiale di Candyman, ma il nuovo corto che troverete nel post in calce non ha assolutamente nulla da invidiare alla precedente anteprima.

Il promo è stato condiviso dallo stesso protagonista ed è accompagnato dalla seguente didascalia, che richiama anche i valori civili e antirazziali del Black Liver Matter:

"Candyman, in questo incrocio tra violenza bianca e sofferenza nera trovano spazio inconsapevoli martiri. Le persone che erano, i simboli ed i messaggi in cui li abbiamo trasformati e i mostri che ci è stato raccontato fossero".

La pellicola ruoterà intorno allo spirito vendicativo di Candyman che, come narra la leggenda metropolitana, se evocato cinque volte davanti ad uno specchio arriverà per uccidere chiunque lo abbia invocato.

Per maggiori dettagli passate dalla sinossi ufficiale di Candyman, pellicola che non dovremo attendere ancora a lungo prima di vedere nei cinema poiché, per fortuna, Candyman arriverà nelle sale appena dopo l'estate.